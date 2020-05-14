Dünyada vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 500 bin 850'ye çıktı.

Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 1 milyon 448 bin 460 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (272 bin 646), Rusya (252 bin 245), İngiltere (233 bin 151), İtalya (223 bin 96), Brezilya (197 bin 838), Fransa (178 bin 878) ve Almanya (174 bin 636) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 144 bin 749 olarak açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 691 bin 647 kişi iyileşirken, 2 milyon 507 bin 152 kişinin ise tedavisi sürüyor.