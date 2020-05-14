Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı

Japonya'da 39 eyalette kaldırıldı

, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükteki () şartlarının 39 eyalette kaldırıldığını açıkladı. Abe, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesindeki OHAL’in seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.5.2020 12:57 Son Güncelleme: 14.5.2020 13:11 ABONE OL
Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının 39 eyalette kaldırıldığını açıkladı. Abe, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesindeki OHAL'in seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

39 EYALETTE OHAL KALDIRIDI

Normal şartlarda 31 Mayıs'a dek uzatılan OHAL'in bazı bölgelerde kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar komitesine danışıldığını ifade eden Abe, alınan karar çerçevesinde başkent Tokyo metropolüyle Osaka, Kyoto, Hokkaido, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka, Hyogo dışında OHAL tedbirlerinin kaldırıldığını bildirdi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL'in, 6 Mayıs'ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 883'e, ölü sayısı 715'e yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA