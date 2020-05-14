Koronavirüs 40 ila 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir

BM ve İstatistiki Aktivite Koordinasyon Komitesi (CCSA) kurumlarından oluşan 36 uluslararası organizasyonun, "Kovid-19 dünyayı nasıl değiştiriyor: İstatistiki perspektif" başlığıyla yayımladığı raporda salgının ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınıyor.

Kovid-19 salgınının gelir, eğitim, istihdam ve şiddet gibi sosyal etkilerinin sıra, bankacılık ve sivil havacılık gibi hizmetlere etkilerine yer verilen raporda, salgında bazı ülkelerin tepe noktayı geride bıraktığı, bazı yerlerin "ikinci dalga" enfeksiyonlar gözlemlediği ve birçok bölgede ise vaka sayısının hızlı artışını sürdürdüğü bilgisi paylaşılıyor.

KÜRESEL İMALAT DAHA FAZLA GERİLEYEBİLİR

Salgının küresel ticarete etkisine de yer verilen raporda, küresel ticaretin yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 gerilediği, fakat Kovid-19 önlemlerinin etkisinin büyük kısmının gözlemleneceği ikinci çeyrekte bunun bir önceki çeyreğe göre yüzde 26,9'luk düşeceği öngörülüyor.

Raporda, küresel imalatın büyük ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri nedeniyle geçen yılda yavaşlamaya başladığı ve Kovid-19 kaynaklı ekonomik aksamalar nedeniyle daha fazla gerilemesinin beklendiği belirtiliyor.

BANKACILIK SİSTEMLERİ KRİZE FARKLI TEPKİLER VEREBİLİR

Raporda, dışa bağımlılığın önemli göstergelerinden olan yabancı bankaların kısa vadeli kredilerinin gelişmekte olan bazı piyasalarda yüksek düzeyde olduğuna işaret edilirken, ulusal bankacılık sistemlerinin salgının tetiklediği şoka tepkilerinde farklılıklar beklendiği aktarılıyor.

Havacılık sektöründe ise filolarının yaklaşık yüzde 90'ının uçmadığı ve seyahat talebinin neredeyse yok olmasıyla havacılık endüstrisinin, tarihinin en derin krizini yaşadığı bilgisi paylaşılıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ YÜZDE 10,5 DÜŞEBİLİR

Raporda, küresel istihdamda büyük bir kayıp gözlemlendiği vurgulanarak, toplam çalışma saatlerinin salgının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 10,5 düşebileceği, bunun da 305 milyon tam zamanlı işçinin çalışma saatine denk geldiği belirtiliyor.

Dünya genelinde 1,6 milyar öğrencinin ise okulların eğitime ara vermesinden etkilendiği aktarılan raporda, krizin 40 ila 60 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulunulurken, bundan en fazla etkilenecek bölgenin ise Sahraaltı Afrika olduğuna işaret ediliyor.

AVRUPA EKONOMİSİNDE 1995'TEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Raporda, krizin bölgelere göre etkilerine de değinilirken, Körfez bölgesinin bu yıl en iyi ihtimalle yüzde 0,6 büyüyeceği, en kötü ihtimalle ise yüzde 1,9 küçüleceği fakat 2021'de yüzde 0,5 ila 2,1 düzeylerinde büyüyebileceği ifade ediliyor.

Avrupa'nın ise ilk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldüğü anımsatılan raporda, bu rakamın 1995'ten beri kaydedilen en sert düşüşe işaret ettiği aktarılıyor.

Raporda, ulusal istatistik ofislerinin de karşı karşıya olduğu zorluklara da değinilerek, istatistiklerin önem taşıdığı bu dönemde istatistiki sistemlerin basit istatistikleri derlemekte bile güçlük yaşadığı ve modern istatistik sistemleri ve veri altyapısına yatırım yapma ihtiyacının önemi vurgulanıyor.