Meksika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Puebla ve Morelos eyaletlerinde sahte içki tüketen 46 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çok sayıda kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiğini aktaran yetkililer, alkol aldıktan sonra baş ağrısı ve mide bulantısı olan kişilerin acilen sağlık kurumlarına başvurması gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer dün ölü sayısının 17 olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde nisan ayında da 21 kişi sahte içkiden ölmüştü.



