Son dakika: En karanlık gün! Ülke adım adım felakete sürükleniyor, Devlet Başkanı hala 'Grip' olarak görüyor...

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs ile ilgili tepki çeken tavrını sürdürürken ülkede tarihin en kara günlerinden biri yaşandı. Koronavirüs salgını dün ülkede deyim yerindeyse patlama yaptı. Vaka sayısıson 24 saat içerisinde 11 bin 385 arttı, 749 kişi öldü.

BOLSONARO TEPKİ ÇEKİYOR

Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren küçümseyen açıklamalar yapan Jair Bolsonaro, halk tarafından defalarca protesto edildi. Bolsonar, 'Küçük bir grip' diye tanımladığı Covid-19'un ekonomiyi etkilememesi için işletmelerin faaliyetlerini normal zamandaki gibi yürütmesini isterken, önlem alan valilere sert sözlerle yükleniyor. Bolsonaro, 600 kişinin önlemlerin kaldırılması için gerçekleştirdiği protestoya maskesiz katılarak yaptığı konuşma dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Bolsonaro, 'Evde kalın' diyen, sosyal mesafe çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Mandetta'yı da görevden almıştı. Bolsonaro geçtiğimiz günlerde, spor salonlarının açılmasının talimatını da vermişti.

Bolsonaro, "Ekonomi ölürse, hayat ölür" ifadelerini kullanmıştı.

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