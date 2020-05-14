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Son dakika haberi: ile krizin eşiğinden döndü! Çin'in roketi ’a düşecekti

ile arasında yaşanan corona virüs gerilimine bir yenisi daha ekleniyordu. Edinilen son dakika habere göre; Çin tarafından fırlatılan roket neredeyse 'a düşüyordu. ABD basınında yer alan haberde, Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan bir roketin New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.5.2020 15:32 Son Güncelleme: 14.5.2020 15:55 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD ile Çin krizin eşiğinden döndü! Çin'in roketi New York’a düşecekti

Çin'in uzaya fırlattığı roketin ABD'nin New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü belirtildi.

KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Çin ile ABD arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin tarafından 5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi ABD'de New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı. ABD medyası söz konusu roketin Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusu'na indiğini doğruladı.ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafuzu mümkün olmazdı" denildi.

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Son dakika haberi: ABD ile Çin krizin eşiğinden döndü! Çin'in roketi New York’a düşecekti
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