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Son dakika haberi: 'ndan kritik corna virüs aşısı açıklaması! Toplu üretime geçilmesi için...

Corona virüs salgını ile ilgili aşı bulma çalışmaları hızla devam ediyor. 'ndan ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Edinilen son dakika habere göre, corona virüs aşısı için halihazırda 33 çalışmanın yürütüldüğü ve aşının toplu üretime hazır hale gelmesinin en az 1 yılı bulacağını duyurdu. Aşı için tarih vermenin zor olduğu dile getirilen açıklamada toplu üretime geçilmesi için en az bir yıl gerektiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.5.2020 14:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Avrupa İlaç Ajansı'ndan kritik corna virüs aşısı açıklaması! Toplu üretime geçilmesi için...

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için hazihazırda 33 çalışmanın yürütüldüğünü ve aşının toplu üretime hazır hale gelmesinin en az 1 yılı bulacağını duyurdu.

Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisinde kullanılacak ilaç ve aşılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, aşı için tarih vermenin zor olduğu belirtilerek başarı sağlayan bir aşının toplu üretime geçmesi için en az 1 yıl gerektiğinin altı çizildi.

İLAÇ ÇALIŞMALARI

Kovid-19 tedavisinde kullanılacak 119 farklı ilaç araştırmasının yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın da içinde bulunduğu bazı ilaçlar için klinik denemelerin başladığı kaydedildi.

Klinik denemelerin ardından, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde ilaçların güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri incelenecek.

Avrupa Birliği (AB) genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenleyen EMA, aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor.

1995'te Londra'da kurulan Ajans, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Amsterdam'a taşınmıştı.

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Son dakika haberi: Avrupa İlaç Ajansı'ndan kritik corna virüs aşısı açıklaması! Toplu üretime geçilmesi için...
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