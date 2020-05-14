Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'normalleşme' açıklaması: Aşama, aşama, kademe, kademe...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 70'i aşkın ülkeden uluslararası imam hatip okullarında okuyan yüzlerce öğrencinin katıldığı video konferansta Selçuk, öğrencileri dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen sohbette eğlenceli diyaloglar kayda geçti.

Selçuk'un uluslararası imam hatip okulları öğrencileri ile yaptığı görüşmeye Türkiye'deki tüm uluslararası imam hatip liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmen katıldı.

Bakan Selçuk, uluslararası imam hatip liselerinin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Öğrencilerin Türkiye ile uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu anlatan Selçuk, "Sizin için neler yapabiliriz, sizleri nasıl geliştirebiliriz bunun için çalışıyoruz." dedi.

GENÇLERE TAVSİYELER

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a başarılı olmak için önerilerini sordu.

"En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak." diyen ve bunun için tavsiye isteyen Ali Masangila'ya Bakan Selçuk'un yanıtı, "Bunlar kısmet işi. Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var." şeklinde oldu.

Amir Ali'nin ise Bakan Selçuk'un karantina günlerini nasıl geçirdiğini merak etmesi üzerine Selçuk, "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım. Her zaman zor durumlarda bazı insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükrediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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