Süper güçler sınıfta kaldı

Dünyanın her kıtasını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'den çıkıp dünyanın diğer süper güçleri ABD ve Rusya'da en çok vakaların yaşanmasına neden olması, bu ülkelerin sağlık sistemlerinin ne kadar "savunmasız" olduğunu gösterdi.ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 423 bin 883 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 84 bin 825 kişi yaşamını yitirdi.Salgının ülkedeki merkez üssü, New York eyaleti oldu. New York'ta hastanelerin vakalarla baş edemediği bilinirken pek çok sağlık personeli hayatını yitirdi. Medyaya yansıyan kamyonların içine istiflenen onlarca ceset görüntüsü tüm dünyanın gündemine oturdu. Morglar yetmediği için cesetler camilerin de dahil olduğu bazı mekanlarda saklandı. New York ve New Jersey öne çıksa da Illinois, Massachusetts, Kaliforniya ve Pennsylvania da alarm veriyor. Beyaz Saray'ın yayınlamadığı gizli bir rapora göre Tennessee ve Kansas'ta vakalar son bir haftada yüzde bin arttı.ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de KOVID- 19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini, durumun felakete dönüşebileceğini belirtti. Minnesota Üniversitesi Enfektif Hastalıklar Araştırma Merkezinin Direktörü Dr. Michael Osterholm ise ülkenin yüzde 70'ine bulaşana kadar salgının devam edeceğini ve kışın durumun daha kötüleşeceğini belirtti.Rusya ise salgının yeni merkezi konumunda. Ülke vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi. Son 24 saatte10 bin 28 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 242 bin 271'e ulaştı. Son bir haftadır vaka sayısının günlük 10 bin seviyesinin üzerinde çıktığı ülkede ölü sayısı 96 artarak 2 bin 212'ye, iyileşen sayısı da 4 bin 491 artarak 48 bin 3'e yükseldi. Rusya'da artan vaka sayıları karşısında maske, tıbbi malzeme ve sağlık çalışanalrının yetersiz kalması salgının ABD'de olduğu gibi ölüm sayısının hızla artmasına yol açmasından endişe ediliyor. Ayrıca Beyaz Saray'da olduğu gibi Kremlin'de de önemli isimler Kovid-19 pozitif çıktı. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 5 milyon 900 binden fazla kişinin test yapıldığı ülkede yaklaşık 259 bin kişi gözetim altında tutuluyor.Ülkede Mart ayı sonunda ilan edilen "resmi tatil" ise 12 Mayıs'ta sona erdi. Bu nedenle Moskova'da ve Rusya'nın bazı bölgelerinde dün itibariyle ticaret merkezleri, mağazalar, toplu taşıma araçları, taksi ve iş yerlerinde maske ve eldiven takmak zorunlu hale geldi.Toplu taşımada bu kurala uymayanlara 5 bin ruble ceza kesilecek. Moskova sokaklarında maskesiz gezmenin cezası ise 4 bin ruble olacak.