Trump: "Okullar kesinlikle en yakın zamanda açılmalı"

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bin 797 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede toplam ölü sayısı 85 bin 197'ye yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının vurduğu ABD'de bilanço ağırlaşıyor. ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bin 797 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 85 bin 197'ye ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 21 bin 712 artışla 1 milyon 430 bin 348'e çıktı.

Ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı bin 991 artışla 350 bin 848'e, ölü sayısı 110 artışla 27 bin 290'a yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 727'ye, vaka sayısı ise 142 bin 861'e ulaştı.

En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 84 bin 698 olarak kayıtlara geçerken, 3 bin 792 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 80 bin 497'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 315'e yükseldi.

Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 72 bin 995'e, ölü sayısı ise 2 bin 976'ya yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 62 bin 213 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 147'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 48 bin 391'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 714'e ulaştı.

Teksas'ta vaka sayısı 43 bin 502 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 217'ye ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 42 bin 402'e hayatını kaybedenlerin sayısı bin 829'a çıktı. Georgia eyaletinde vaka sayısı 35 bin 427'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 517'ye yükseldi.

Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 34 bin 855'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 125 oldu. Maryland'da vaka sayısı 34 bin 812 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 809 olarak açıklandı.

Louisiana eyaletinde vaka sayısı 32 bin 662'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 381 olarak açıklanırken, Ohio eyaletinde ise vaka sayısının 25 bin 729'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 485'e yükseldiği duyuruldu.

TRUMP: "OKULLAR KESİNLİKLE EN YAKIN ZAMANDA AÇILMALI"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ülkede korona virüs test sayısının 10 milyonu aştığını belirterek, okulların yeniden açılması gerektiğini ifade etti. Trump, "Valiler okulları açmalı. Uzmanlar virüsün gençler üzerindeki etkisinin çok az olduğu görüşünde. 65 yaşın üzerindeki öğretmenler kendilerini çok iyi koruyacaklardır. Bence okullar kesinlikle en yakın zamanda tekrar açılmalı" ifadelerini kullandı.

"FAUCİ, HER YERDE OYNAMAK İSTİYOR"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci'nin önceki gün yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinin çok doğru olmayacağını, daha fazla ölümlere ve acılara yol açabileceği şeklindeki uyarılarına yönelik Trump, "Fauci, her yerde oynamak istiyor. Bu tür açıklamaya inanın çok şaşırdım. Benim için okulların açılması konusunda bu tür açıklamaların kabul edilemez" dedi.

Öte yandan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından kendisini karantinaya aldığını ve toplantılara telekonferansla katılacağını açıklamıştı.