Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Boş masalar için kartonlu çözüm

Boş masalar için kartonlu çözüm

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 15.5.2020 ABONE OL
Boş masalar için kartonlu çözüm
Avustralya'nın en kalabalık kentlerinden Sydney'de bir restoran sahibi sıra dışı bir yola başvurdu. New South Wales bölgesinde kafe ve restoranlar, 15 Mayıs'tan itibaren açılacak. Ancak önlemler kapsamında mekanlarda aynı anda yalnızca 10 kişiyi yemek yiyebilecek. Ayrıca her bir kişi için restoranda en az 4 metrekarelik alanlar yaratılacak. Five Dock Dining adlı restoran sahibi Frank Angeletta da boş kalan masalar için ilginç bir çözüm buldu. Angeletta, misafirlerinin rahat hissetmesi ve restoranda "hoş bir ambiyans" oluşması için boş sandalyelere kartondan insan maketleri yerleştirme kararı aldı. Böylece misafirler kendini yalnız hissetmeyecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boş masalar için kartonlu çözüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA