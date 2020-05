Boş masalar için kartonlu çözüm

Avustralya'nın en kalabalık kentlerinden Sydney'de bir restoran sahibi sıra dışı bir yola başvurdu. New South Wales bölgesinde kafe ve restoranlar, 15 Mayıs'tan itibaren açılacak. Ancak önlemler kapsamında mekanlarda aynı anda yalnızca 10 kişiyi yemek yiyebilecek. Ayrıca her bir kişi için restoranda en az 4 metrekarelik alanlar yaratılacak. Five Dock Dining adlı restoran sahibi Frank Angeletta da boş kalan masalar için ilginç bir çözüm buldu. Angeletta, misafirlerinin rahat hissetmesi ve restoranda "hoş bir ambiyans" oluşması için boş sandalyelere kartondan insan maketleri yerleştirme kararı aldı. Böylece misafirler kendini yalnız hissetmeyecek.