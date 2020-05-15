Hafter güçlerine ağır darbe

Libya'nın meşru Hükümeti tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında darbeci general Halife Hafter'e bağlı çok sayıda milisi etkisiz hale getirildi. Harekatta dört uçak, bir helikopter, iki SİHA ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç ve ağır silahların yanı sıra milislerin kullandığı tesisler imha edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararı ve Libya Hükümeti'nin resmi çağrısı doğrultusunda Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye devam eden Türk askerleri de eğitim ve danışmanlık görevlerini güvenliği sağlanan bölgede gerçekleştiriyor. Mehmetçik bugüne kadar hiçbir zayiat yaşanmadan faaliyetlerini sürdürüyor.