Küresel tablo

Dünyayı kilitleyen pandeminin etkileri sürüyor. Umut ve endişeyi bir arada yaşayan ülkeler yeni normallere alışmaya çalışıyor. Dünyada toplam vaka; 4 milyon 502 bin 178. Ölenlerin sayısı; 302 bin 177. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 695 bin 303. Son bilançolara göre ABD 86 bin 850 can kaybı ve 1 milyon 449 bin 744 vaka ile başı çekiyor. İngiltere 33 bin 614, İtalya 31 bin 368, İsyanya 27 bin 321 ve Fransa 27 bin 425 can kaybı ile ABD'yi izliyor. Dünyada son 24 saat içinde yaşanan gelişmele şöyle...BM Genel Sekreteri Guterres, hükümetlere mücadelede akıl sağlığı hizmetlerini de artırmaları çağrısında bulundu. Guterres ayrıca her yıl eylülde dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının salgın nedeniyle düzenlenemeyebileceğini bildirdi.Son 24 saatte yeni ölüm yok. 3 yeni vakaya rağmen ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı ise 101'e düştü.Ülkede ikinci seviye yasaklar da kaldırıldı. Sarılamayanlar hasret giderebilecek.Tam 1 aydır yerel bulaşma hiç kaydedilmedi.11 bin 555 kişi ile rekor vaka artışı kaydadildi. Son 24 saatte 754 kişi hayatını kaybetti.AB içindeki sınırların birkaç hafta içinde açılması bekleniyor.Avrupa'da Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde tatil hazırlığı başladı. Yunanistan cumartesi 515 plajı açıyor.Cami ve kiliseler açıldı.Testler çok sayıda pozitif örneği tespit etmekte başarısız oldu.Son 24 saatte 9 bin 974 artış ile toplam vaka sayısı 252 bin 245'e yükseldi. Ölü sayısı 2 bin 305'e ulaştı.Ölü sayısı 7 bin 900'e ulaştı. Vaka sayısı 174 bin 636'ya çıktı.Vakalar 36 bine ulaştı.Dört gündür vaka yok.Kıtada vaka sayısı 70 bini aştı. Can kaybı ise 2 bin 494 oldu. En çok vaka Güney Afrika ve Mısır'da.Vaka sayısı 5 bin 639'a çıkarken, ölü sayısı da 136 oldu.Yapılan bir araştırma, COVID-19 ile bağlantısı olabileceği düşünülen Kawasaki benzeri çocuk hastalığı vakalarının son bir ay içinde İtalya'da 30 kat arttığını ortaya koydu. İtalya'da ayrıca bu hastalık ile Kovid arasında bağ bulundu.