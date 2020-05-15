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Son dakika: genelinde son durum

Son dakika haberine göre genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.5.2020 22:39 Son Güncelleme: 15.5.2020 22:48 ABONE OL
Son dakika: Dünya genelinde son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 600 bin 243'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 472 bin 312 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), İngiltere (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (212 bin 198), Fransa (178 bin 870) ve Almanya (175 bin 223) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 146 bin 457 olarak açıklandı

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Son dakika: Dünya genelinde son durum
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