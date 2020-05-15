SON DAKİKA: Fransa’yı sarsan korkunç gelişme! Yeni kabus: Kawasaki belirtileri taşıyan 1 çocuk…

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken Fransa'da yeni bir hastalığın belirtileri ortaya çıktı. Kawasaki adındaki bu hastalığın Fransa'da 1 çocuğun ölümüne sebep olması sonrasında tüm dünyada coronavirüsle birlikte yeni bir kabus mu başlıyor sorusu hakim olmaya başladı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu olayla ilgili değinilen o detay ise tüm dünyaya korku saldı. İşte son dakika Kawasaki haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA: FRANSA'DA KAWASAKI BELİRTİLERİYLE 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Konuya ilişkin Fransa makamlarından yapılan açıklamada ülke genelinde 125 çocukta Kawasaki belirtileri bulunduğu belirtilerek şu detaylar aktarıldı…