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Son dakika haberi: 'de şiddetli !

'de şiddetli meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre; ABD'nin Nevada eyaletinde yerel saatle 04.03'te bir deprem oldu. 6.4 büyüklüğündeki depremin geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor. Sarsıntı yerin yalnızca sekiz kilometre altında gerçekleşti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.5.2020 14:23 Son Güncelleme: 15.5.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de şiddetli deprem!

ABD'nin Nevada eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Mayıs 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA... SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

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Son dakika haberi: ABD'de şiddetli deprem!
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