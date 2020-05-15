Son dakika haberi: ABD'de şiddetli deprem!

ABD'nin Nevada eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Mayıs 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...