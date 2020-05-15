Son dakika: Venedik'te kimyasal fabrikada patlama

İtalya'nın Venedik kentinde kimyasal fabrikada patlama meydana geldi. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

2 KİŞİ YARALANDI

İtalya'nın Venedik kenti yakınlarında bulunan Marghera'da, kimyasal üreten fabrikada öğle saatlerinde patlama meydana geldi. İtfaiye tarafından müdahale edilen patlamada, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Yangına müdahale etmek için Vicenza, Treviso, Padua ve Rovigo kentlerinden ekipler yardıma geldi. Yangın nedeniyle alevler 10 bin metrekarelik alanda bulunan kimya fabrikasını sardığı belirtiliyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirtilmedi.

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