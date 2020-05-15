Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenleyen Hafter'e ait askeri araç vuruldu

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, dün başkente düzenlediği roketli saldırıda Trablus Merkez Hastanesi ile çevresindeki yerleşim bölgelerin hedef alındığı bildirildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını duyurdu.

Son dakika: Libya'da siviller saldıran Hafter milislerinin füze taşıyan aracının vurulma anı kamerada | Video

Saldırıdan dakikalar sonra Hükümete bağlı güçler, Hafter milislerin saldırısına misilleme olarak, Trablus'a saldırı düzenleyen ve Grad füzeleri taşıyan Hafter milislerine ait askeri aracını vurarak etkisiz hale getirdi. Vadi er-Rebi bölgesinde etkisiz hale getirilen askeri aracın vurulma anı ise saniye saniye görüntülendi.

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