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'da Kovid-19 vakası sayısı 80 bini geçti

kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 80 bin 565'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.5.2020 01:05 ABONE OL
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 80 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 80 bin 565'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 715'e yükseldi.

Şimdiye kadar 30 bin 647 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 612, Cezayir'de 542, Güney Afrika'da 261, Fas'ta 192, Nijerya'da 171, Kamerun'da 140, Sudan'da 97'ye yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu. Vaka sayısı Güney Afrika'da 14 bin 355'e, Mısır'da 11 bin 719'a çıktı.

Morityus ve Eritre'de Kovid-19 vakası kalmazken, 9 ülkede hiç ölüm gerçekleşmedi

Kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Morityus ve Eritre, Kovid-19 vakası kalmadığını duyurdu.

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Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 80 bini geçti
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