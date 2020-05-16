Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Mısır'da 20, Cezayir'de 6, Irak'ta 4, BAE'de 4, Yemen'de 3, Fas'ta 2, Umman'da ise 1 kişi daha hayatını kaybederken, Ürdün, Libya ve Bahreyn'de vaka sayıları yükseldi.

MISIR

Mısır Sağlık Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid -19 nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 491 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 612'ye vaka sayısının da 11 bin 719'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 950 olduğu aktarıldı.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 192 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 542'ye, vaka sayısının da 6 bin 821'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 409'a ulaştığı ifade edildi.

IRAK

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 67 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 121'e, vaka sayısının da 3 bin 260'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 126'ya ulaştığı bilgisi verildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümet Sözcüsü Amine ed-Dahak yaptığı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 214'e yükseldiği belirtildi.

Dahak, toplam vaka sayısının 22 bin 627'ye iyileşen sayısının 7 bin 931'e yükseldiği ifade edildi.

YEMEN

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinde yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Hadramevt ilinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 18'e, vaka sayısının da 122'ye yükseldiği kaydedildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam acan kaybının 192 olduğunu duyurdu.

Ülkede 89 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 741'e yükseldiği, 87 kişinin daha iyileştiği böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 3 bin 487'ye çıktığı ifade edildi.

UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat etmesi sonucu toplam can kaybının 21'e ulaştığını duyurdu.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 29, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1436 olduğunu aktardı.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 607'ye çıktığını açıkladı.

Bakanlık, taburcu edilen hasta sayısının ise 404 yükseldiğini duyurdu.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

LİBYA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 1 kişide daha virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 65 olduğu belirtildi.

Resmi verilere göre, Libya'da bügüne kadar 3 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybederken, 28 kişi de iyileşti.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 6 bin 747'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 2 bin 762 kişinin de iyileştiği aktarıldı.