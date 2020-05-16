Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filistinlilerin büyük felaketi ‘Nekbe’

Filistinlilerin büyük felaketi ‘Nekbe’

Giriş Tarihi: 16.5.2020 ABONE OL
15 Mayıs 1948 tarihi Filistinliler için Nekbe, yani Felaket Günü olarak anılıyor. 72 yıl önce 600 civarında Filistinli, Deyr Yassin'de Siyonist teröristlerin saldırısına uğradı. 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Katliam binlerce Filistinlinin benzer bir katliama uğrama korkusuyla topraklarını terk etmesine sebep oldu. Filistinlilerin topraklarına el konulması, 14 mayıs 1948'de İsrail devletinin ilan edilmesinden hemen sonra devreye sokulmuştu. Siyonistler 750 binden fazla Filistinliyi yerinden etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistinlilerin büyük felaketi ‘Nekbe’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA