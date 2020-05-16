Filistinlilerin büyük felaketi ‘Nekbe’

15 Mayıs 1948 tarihi Filistinliler için Nekbe, yani Felaket Günü olarak anılıyor. 72 yıl önce 600 civarında Filistinli, Deyr Yassin'de Siyonist teröristlerin saldırısına uğradı. 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Katliam binlerce Filistinlinin benzer bir katliama uğrama korkusuyla topraklarını terk etmesine sebep oldu. Filistinlilerin topraklarına el konulması, 14 mayıs 1948'de İsrail devletinin ilan edilmesinden hemen sonra devreye sokulmuştu. Siyonistler 750 binden fazla Filistinliyi yerinden etti.