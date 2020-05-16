Küresel tabloda son durum

Yeni tip koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hissedilmeye devam ediyor. Dün Çin salgını kontrol altına aldıklarını açıklarken, Slovenya ise virüsün bittiğini duyuran ilk Avrupa ülkesi oldu. Son veriler şöyle... Dünyada vaka sayısı 4 milyon 604 bine, ölümler 307 bine, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 739 bine ulaştı.Ülkede son bir ayda hiç ölüm yaşanmadı. Ülke içinde bulaşan 4 vaka var. Vuhan'da ise 11 milyon kişiye antikor testi yapılmaya başlandı. Çin dışişleri de salgını kontrol altına aldıklarını aktardı.Bir yılda 250 milyon kişi virüs kapabilir.Vaka sayısı 1 milyon 476 bin 425 kişi olurken, ölü sayısı 88 bin 86'ya yükseldi.Hükümetin salgın önlemleri protesto edildi. Ülkede 27 binden fazla kişi öldü. Vaka sayısı 300 bine yaklaştı.Kovid-19 için geliştirilen antikor testi deneyler sonucu dünyanın en iyilerinden biri seçildi. Rusya'da vaka sayısı yeniden 10 binin üzerine çıktı. 24 saatte 10 bin 598 vaka tespit edildi.Yapılan bir araştırmada ülkede her 400 kişiden 1'inin virüs kaptığı ileri sürüldü.Üç ülke kendi vatandaşları için aralarında sınırsız seyahat dönemi başlattı.Salgının bittiğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu.13 bin 944 vaka ile rekor artış yaşandı. Ölü sayısı ise 14 bin 455'e yükseldi. Bir ay önce göreve başlayan Sağlık Bakanı Nelson Teich istifa etti.Virüs yeniden yayılmaya devam ediyor. 27 yeni vaka var. Restoran barlar süresiz kapatıldı.Kovid- 19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 553'ya çıktı.Avrupa'da Kovid-19 yasaklarına en erken başlayan ülke olan İtalya'da 3 Haziran'dan itibaren tüm ülkede seyahat serbest olacak. Ülkede son 24 saatte 242 hayatını kaybetti. ölü sayısı 31 bin 610'a yükseldi.