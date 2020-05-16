Maske ile koştu akciğeri ‘patladı’

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın akciğeri patladı. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın ameliyat edildiği belirtildi. Doktorlar, hastanın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı. Göğüs cerrahı Chen Baojun, hastanın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraksa duyarlı olduğunu ifade etti. Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de hayatını kaybetmişti.