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Sırp lider Vucic kampanyasına "online" mitingle başladı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisinin (SNS) kampanyasını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle "online" düzenlediği mitingle başlattı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.5.2020 22:47 ABONE OL
Sırp lider Vucic seçim kampanyasına online mitingle başladı

Vucic, "Çocuklarımız İçin" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının ilk mitinginde, küçük ekranlarla dolu büyük bir salonda onlarca partiliye hitap etti. Sırp lider, ilk online mitingi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınladı.

Sırbistan'ın her geçen gün geliştiğini vurgulayan Vucic, "Bu yalnızca siyasi partiler arasında, radikaller, liberaller, demokratlar ya da diğerleri arasında seçim yapmak değil, bu çok daha önemli bir seçim olacak. Bu seçimde, geleceğimize de karar vereceğiz." dedi.

Vucic, iktidardaki partisinin yeni dönemdeki önceliklerinin sağlık, eğitim ve yatırımlar olacağını vurguladı.

Farklı yerlerden online mitinge bağlanan partililer, ilginç görüntü oluşturdu.

Sırbistan'da daha önce 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen genel ve yerel seçimler, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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Sırp lider Vucic seçim kampanyasına "online" mitingle başladı
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