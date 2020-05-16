Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş karar! Görevden aldı...

Son dakika! Başkanı 'tan flaş karar! Görevden aldı...

Son dakika haberine göre; Başkanı , ’i görevden aldı. Amerikan "Politico" dergisinin haberine göre, Trump’ın Linick’i görevden alma niyetini Kongreye bildirdi. Karar 30 gün içinde yürürlüğe girecek.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş karar! Görevden aldı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick'i görevden aldığı bildirildi.

Amerikan "Politico" dergisinin haberine göre, Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektupta Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick'i görevden aldığını belirtti.

Mektupta "Federal programları ve faaliyetlerin etkinliğini, ekonomiyi teşvik etmemiz aşırı derecede önemli. Başmüfettiş bu hedeflerin başarılmasında kritik bir rol üstlendi." ifadelerini kullanan Trump, Senatonun rızası ve tavsiyesiyle Linick'i görevden aldığını ve Başmüfettişlik pozisyonu için "tamamen güvendiği ve uygun vasıfları taşıyan" birinin adaylığını Senatoya sunacağını kaydetti.

Haberde, Trump'ın Linick'i görevden alma niyetini Kongreye bildirdiği ve kararın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Son dakika: ABD Başkanı Trump: "Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz" Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili Trump'tan flaş açıklama: Işık hızından daha hızlı projeyi başlattık... ABD'de Trump'a sert eleştiri | Times Meydanı'nda Trump'ın ölüm saati!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş karar! Görevden aldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA