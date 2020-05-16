Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili Trump'tan flaş açıklama: Işık hızından daha hızlı projeyi başlattık...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yıl sonuna kadar bir aşı bulacaklarını düşündüklerini belirterek, bu aşıların ülke içine en hızlı şekilde ulaştırılması için "ışık hızından daha hızlı" anlamına gelen "Warp Speed" isimli bir proje başlattıklarını duyurdu.

Trump, aşı çalışmalarına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Günlük 350 bini bulan test kapasiteleri sayesinde şu anda ülkenin hemen hemen bütün eyaletlerinin normalleşme planlarını açıkladığına işaret eden Trump, "Ülkemizin normalleşmesinin bir diğer önemli ayağını da virüse karşı etkili tedavi ve aşıların geliştirilmesi oluşturuyor. Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz, yapabilirsek daha önce yapacağız." dedi.

Trump, salgının ilk günleri olan 11 Ocak'tan bu yana ülkede çeşitli aşı çalışmalarının başlatıldığını, hükümetinin bu tür çalışmalara destek için elinden geleni yaptığını söyledi.

ABD, "WARP SPEED" PROJESİNİ BAŞLATIYOR

Şu anda 100'den fazla tedavi yönteminin ABD Gıda ve İlaç İdaresinin kısmi onayını aldığına, 130 tedavinin de aktif test aşamasında olduğuna işaret eden Trump, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok ilgi çekici haberler yazacağınızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yönetiminin araştırmalara destek için yaklaşık 10 milyar dolar sağladığını belirten Trump, "Aşı alanında bugün 'Warp Speed Operasyonu' isimli yeni bir proje başlıyoruz. Bu sayede Manhattan Projesinden bu yana en büyük bilimsel, endüstriyel ve lojistik çabayı göstereceğiz. Bu projenin hedefinde, aşıyı geliştirmek, üretmek ve en hızlı şekilde ülkeye dağıtmak olacak." dedi.

Trump, bu proje bünyesinde, Sağlık Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve FDA'in yanısıra birçok kurum ve kuruluştan uzmanın da bir araya geldiğini belirterek, aşının geliştirilmesinin ardından ülkeye dağıtılması konusunda da ordunun kullanılacağını kaydetti.

"AŞIYI KİM GELİŞTİRİRSE BU MUHTEŞEM OLUR"

Obama yönetimine de yüklenen Trump,"Biz yönetimi devraldığımızda tıbbi açıdan raflar boştu, askeri açıdan raflar boştu. Ordumuz kötü bir durumdaydı. Şimdi en güçlü orduya sahibiz." dedi.

Diğer ülkelerle de aşı geliştirme konusunda çalıştıklarını belirten Trump, "Bu konuda bir egomuz yok. Müttefiklerimizle çalışıyoruz, bazen müttefikimiz olmayanlarda da çalıyoruz. Aşıyı kim geliştirirse bu muhteşem olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in aşıyı geliştirmesi durumunda onlarla çalışıp çalışmayacağının sorulması üzerine Trump, "Evet, çalışırız." dedi.

"AŞI OLSUN YA DA OLMASIN, NORMALE DÖNÜYORUZ"

Öte yandan Trump, "Bir şeyi bilmenizi istiyorum, burası çok önemli. Aşı olsun ya da olmasın, normale dönüyoruz. Bir süreç başlatıyoruz. Birçok durumda, virüse ya da gribe karşı aşı olmadan da savaşılıyor. Şimdi bilmiyoruz ama şu anda insanlar en azından kısa vadede bağışıklık kazanıyor." dedi.

"Warp Speed" kapsamında aşı geliştirme ekibine katılan, İmmünoloji Profesörü Moncef Slaoui ise "Koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmaları deneylerine baktığımda, 2020 sonuna kadar yüzlerce milyon aşıyı dağıtmış olabileceğimize olan güvenim artıyor." ifadesini kullandı.

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