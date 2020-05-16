Son dakika! Ruanda soykırımının sorumlusu Fransa'da yakalandı! Felicien Kabuga kimdir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımından sorumlu tuttuğu Felicien Kabuga Fransa'da yakalandı. Kabuga, yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olanlar arasında yer alıyor.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da 1994'te Tutsilere uygulanan soykırımla ilgili aranan dönemin ünlü iş adamı Felicien Kabuga, 25 yıldır kaçak hayatı yaşıyordu.

800 bin insanın katledildiği günlerde Hutu militanlarına fon sağladığı iddiasıyla suçlanan 84 yaşındaki Kabuga, o günden bu yana sırra kadem basmıştı.

5 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Ruanda'nın en çok aranan adamı olarak bilinen Kabuga'nın yakalanması için ABD 5 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon TL) ödül koymuştu.

RUANDA SOYKIRIMI NEDİR?

Ruanda Soykırımı, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırı uç Hutular (Interahamwe) tarafından öldürülmesi olayıdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu Zaire'ye (Kongo Cumhuriyetine) sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda Soykırımı'ndan en fazla sorumlu tutulan ülkedir.

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