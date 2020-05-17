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25 yıldır aranan soykırımcı yakalandı

Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
25 yıldır aranan soykırımcı yakalandı
Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı. Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) aradığı soykırımcı Paris'te yakalandı. Paris Savcılığından yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kabuga'nın, Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alındığı bildirildi. Felicien Kabuga'nın Paris Temyiz Mahkemesindeki adli işlemlerinin ardından insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICTR) teslim edileceği kaydedildi. ICTR Başşavcısı Serge Brammertz, "Kabuga'nın yakalanması, soykırımdan sorumlu olanların 25 yıl sonra da adli olarak takip edildiğini hatırlatıyor" ifadesini kullandı. Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan Kabuga, 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de polisten kaçmayı başarmıştı.
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25 yıldır aranan soykırımcı yakalandı
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