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'da çirkin provokasyon! Cami kapısına domuz kafası astılar

'da Stuttgart kenti yakınlarındaki Vaihingen Enz beldesinde ırkçı bir provokasyon yapıldı. () bağlı kapısına iki kişi tarafından iki kişi domuz kafası asıldı. Ramazan ayında yapılan çirkin saldırının ardından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.5.2020 16:50 ABONE OL
Almanya'da çirkin provokasyon! Cami kapısına domuz kafası astılar

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Vaihingen Enz beldesinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisinin kapısına dün akşam saat 23.30 sıralarında iki kişi domuz kafası asarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Vaihingen Enz DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Latif Pekmezci, saldırganların üzerinde bir firmanın isminin yazılı olduğu panelvan bir minibüsle geldiklerinin tespit edildiğini ve olayı polise intikal ettirdiklerini söyledi.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Pekmezci, polisin olay yeri incelemesi yapıp konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner, Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Almanya'da çirkin provokasyon! Cami kapısına domuz kafası astılar
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