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- Köpeklerle ilgili o iddia gündeme oturdu! Corona virüsünü koklayarak teşhis edecekler!

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken 'de yapılan bir araştırma gündeme oturdu. İngiltere'de köpeklerin, koku alma duyuları sayesinde corona semptomları ortaya çıkmadan önce virüsü tespit edip edemeyecekleri araştırılacak. 'nda yapılan açıklamaya göre; köpekler özel olarak eğitilecek ve Covid-19 virüsü araştırmalarının bir parçası olacak. Öte yandan kanser, sıtma ve parkinson gibi hastalıkları teşhis edebilen köpeklerin belirti göstermeler bile koku örneklerinden dolayı insanlarda corona virüsü tespit edip edemeyeceği araştırmalar sonucu belli olacak. İşte son dakika corona haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 10:32 Son Güncelleme: 17.5.2020 10:34 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA - Köpeklerle ilgili o iddia gündeme oturdu! Corona virüsünü koklayarak teşhis edecekler!

salgınına yönelik tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak 'de yapılan bir araştırmaya göre; köpeklerin corona virüsünü önceden tespit edebileceklerine dair çalışma yapıldığı açıklandı. , Durham Üniversitesi ve Tıbbi Teşhis Köpekleri adlı araştırma merkezinin iş birliği yapacağı çalışmaya, devlet de 500 bin sterlinlik fon sağlayacak. Yapılacak olan çalışmanın ilk aşamasında; corona virüsü taşıyan ve taşımayan kişilerden koku örnekleri alınacak ve tespit edilmesi adına 6 köpek eğitime tabi tutulacak.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDEKİ O GELİŞME GÜNDEME OTURDU: KÖPEKLER CORONA VİRÜSÜNÜ ÖNCEDEN TESPİT EDEBİLECEK!

İngiltere'de yapılan ve tüm dünyaya yayılan bir araştırma gündeme oturdu. Araştırmaya göre; köpekler corona virüsü salgınını önceden tespit edebilecekler. Coroona virüsü taşıyan ve taşımayan kişilerden koku örnekleri alınacak ve sonrasında 6 köpek virüsü tespit edebilmek için eğitime tabi tutulacak.

İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları...

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA - Köpeklerle ilgili o iddia gündeme oturdu! Corona virüsünü koklayarak teşhis edecekler!
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