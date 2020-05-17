CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA - Köpeklerle ilgili o iddia gündeme oturdu! Corona virüsünü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü salgınına yönelik tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; köpeklerin corona virüsünü önceden tespit edebileceklerine dair çalışma yapıldığı açıklandı. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Durham Üniversitesi ve Tıbbi Teşhis Köpekleri adlı araştırma merkezinin iş birliği yapacağı çalışmaya, devlet de 500 bin sterlinlik fon sağlayacak. Yapılacak olan çalışmanın ilk aşamasında; corona virüsü taşıyan ve taşımayan kişilerden koku örnekleri alınacak ve tespit edilmesi adına 6 köpek eğitime tabi tutulacak.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDEKİ O GELİŞME GÜNDEME OTURDU: KÖPEKLER CORONA VİRÜSÜNÜ ÖNCEDEN TESPİT EDEBİLECEK!

İngiltere'de yapılan ve tüm dünyaya yayılan bir araştırma gündeme oturdu. Araştırmaya göre; köpekler corona virüsü salgınını önceden tespit edebilecekler. Coroona virüsü taşıyan ve taşımayan kişilerden koku örnekleri alınacak ve sonrasında 6 köpek virüsü tespit edebilmek için eğitime tabi tutulacak.

İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları...