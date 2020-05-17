Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika yeni salgın açıklaması! Corona virüsten sonra bu kez de kolera salgın gelecek mi?

ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Brazilya başkta olmak üzere binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ilk kez Çin'in Wuhan kasabasında görülmüştü. Yerel yetkililer daha titiz davranıyor olsaydı hastalığın etkileri ve bulaşma hızı bu kadar fazla olmayacaktı. Salgını geç duyurmakla suçlanan Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklaması geldi. Yemen'de kolera salgınının olduğunu belirtip uyarılarda bulunan DSÖ, 29 kişinin kesin ölüm sebebinin kolera olduğunu vurguladı.