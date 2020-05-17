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'nden yeni salgın açıklaması! Corona virüsten sonra bu kez de salgın gelecek mi?

Dünyanın neredeyse her ülkesinde görülen ve dünya genelinde 311 bin insanın ölümüne neden olan corona virüsle mücadele devam ederken tarafından yapılan açıklaması yeni bir salgın olabileceği yönünde değerlendirildi. DSÖ, Asya kıtasındaki ülkesinde 113 bin kişinin salgınına yakalanmış olabileceğini açıklarken vakalardan 56'sının araştırmalar sonrası kesinleştiği belirtildi. Corona virüsten sonra ortaya çıkan kolera salgınının en ciddi belirtileri arasında susuzluk ve ishal var; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 10:01 Son Güncelleme: 17.5.2020 10:05 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika yeni salgın açıklaması! Corona virüsten sonra bu kez de kolera salgın gelecek mi?

ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Brazilya başkta olmak üzere binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ilk kez Çin'in Wuhan kasabasında görülmüştü. Yerel yetkililer daha titiz davranıyor olsaydı hastalığın etkileri ve bulaşma hızı bu kadar fazla olmayacaktı. Salgını geç duyurmakla suçlanan 'nden açıklaması geldi. 'de salgınının olduğunu belirtip uyarılarda bulunan DSÖ, 29 kişinin kesin ölüm sebebinin kolera olduğunu vurguladı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika yeni salgın açıklaması! Corona virüsten sonra bu kez de kolera salgın gelecek mi?
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