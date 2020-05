Dünyadakı vakaların üçte biri iyileşti

Ocak'tan beri dünyanın gündem maddesi olan Kovid-19 salgınında son 24 saat içindeki bazı gelişmeler şöyle;Dünyada toplam vaka sayısı 4 milyon 696 bin 927 olurken, toplam ölümler 311 bini geçti. 1 milyon 802 binden fazla kişi de iyileşti. Dolayısıyla dünya genelindeki vakaların 3'te 1'i virüsü yendi. Aktif vakaların da yüzde 98'inin durumu hafif.ABD: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield 1 Haziran'a kadar ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.İngiltere: Ülkedeki her 3 hemşireden 1'inde koruyucu kıyafet eksik.Çin: 2'si yerel olmak üzere 8 yeni vaka var. Ülkede 32 gündür ölüm yok.Rusya: Moskova'da ölü sayısı artıyor: İlk kez bir günde can kaybı 70'i geçti.Brezilya: Salgının etkisini artırdığı Brezilya'da, 17 Nisan'da göreve atanan Sağlık Bakanı Teich istifa eden ikinci bakan oldu. Brezilya'da can kaybı 229 artarak 15 bin 46'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 218 bin 537'e ulaştı.İtalya: Can kaybı sayısı son 24 saatte 153 artarak, 31 bin 763 oldu.Fransa: Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 96 artarak, 27 bin 625'e yükseldi.Belçika: Salgında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989'a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.İspanya: Mart ayının ortalarından bu yana 102 kişi ile en düşük yeni Kovid vakası saptandı.Hindistan: Vaka sayısında 86 bin 595'e ulaşan ülke Çin'i geçti. Ölü sayısı ise 2 bin 760'ya ulaştı.Peru: Brezilyadan sonra Latin Amerika'da en fazla vaka sayısı 84 bin ile Peru'da görüldü. Can kaybı 2 bin 392'ye ulaştı.