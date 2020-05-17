Son dakika haberi: KKTC'de korkutan yangın! ODTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesine sıçradı! Türkiye yangını söndürmek için harekete geçti!

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye, iki yangı söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.

Son dakika: KKTC'de korkutan yangın! Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı | Video

Yangın bölgesine giden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

TÜRKİYE YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖNDERDİ

Yangını söndürmek için büyük uğraş verildiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye'nin yangın söndürme helikopterleri gönderdiğini vurgulayarak, "İnşallah en kısa sürede söndürülür" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini söyledi.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KALKANLI KAMPÜSÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR!

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor.

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