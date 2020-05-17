Son dakika haberi: Corona virüs dinlemediler gece kulübünde doyasıya eğlendiler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar...

Corona virüs vaka sayısının azalmasıyla birlikte Avrupa'da normalleşme adımları da atılıyor. Almanya'da okullar ve AVM'ler açılmıştı. Dün de Bundesliga'da ilk maçlar seyircisiz olarak oynandı. 18 bin vakanın olduğu Ukrayna'da da normalleşme adımları doğrultusunda gece kulüpleri uzun bir aranın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan fotoğraflar ise dünyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Son dakika gelişmesine göre gece kulüplerine giden gençler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak tam da virüsün bulaşma tehlikesine paralel şekilde eğlendiler.