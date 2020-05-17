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haberi: dinlemediler gece kulübünde doyasıya eğlendiler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar...

Dünya genelinde nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 312 bini geçerken 'dan gelen haberi tüm dünyayı şok etti! Toplu vakit geçirilen yerlerin kapatılması ve sokağa çıkma yasağı sonrasında vaka ve ölüm sayıları azalmıştı, en çok vaka artışının görüldüğü Rusya'nın komşularından Ukrayna'da normalleşme adımları sonrası gece kulüpleri de açıldı. Gençler gece kulüplerine akın edince ortaya çıkan görüntüler uzmanları tedirgin etti! Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partilerde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı, işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 15:19 Son Güncelleme: 17.5.2020 15:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs dinlemediler gece kulübünde doyasıya eğlendiler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar...

vaka sayısının azalmasıyla birlikte Avrupa'da normalleşme adımları da atılıyor. Almanya'da okullar ve AVM'ler açılmıştı. Dün de Bundesliga'da ilk maçlar seyircisiz olarak oynandı. 18 bin vakanın olduğu 'da da normalleşme adımları doğrultusunda gece kulüpleri uzun bir aranın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan fotoğraflar ise dünyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. gelişmesine göre gece kulüplerine giden gençler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak tam da virüsün bulaşma tehlikesine paralel şekilde eğlendiler.

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Son dakika haberi: Corona virüs dinlemediler gece kulübünde doyasıya eğlendiler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar...
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