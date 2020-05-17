Son dakika haberi: O ülkeyi sarsan vahşet! Evdeki bavulu açan polisler gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Detaylar tüyler ürpertiyor…

İsveç'te 6 aydır kayıp olan 17 yaşındaki Wilma Andersson'a ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Genç kızın 6 aydır kayıp olması üzerinde çalışan ve her yeri didik didik eden polis ekipleri, tüm bilgi ve bulguların ışığında yaptıkları araştırmalarla korkunç sonuca ulaştı. 17 yaşındaki Wilma'nın eski sevgilisinin yaşadığı göçmen dairesine baskın yapan polisler dairedeki bir odada bulunan bavulun içini açtıklarında karşılarına çıkan manzara karşısında şok geçirdi. Tüyler ürperten olayda ise o detay dikkat çekti. İşte detayları kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: POLİSLER BAVULU AÇTIKLARINDA DEHŞETE KAPILDI

İsveç'te 6 aydır kayıp olan ve hiçbir şekilde haber alınamayan Wilma Andersson isimli 17 yaşındaki genç kızla ilgili detayları değerlendiren polisler, eski sevgilisi olan gencin evine gittiğinde odalardan birinde bulunan bir bavuldan şüphelenerek içini açmaya karar verdi...