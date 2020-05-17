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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: O ülkeyi sarsan vahşet! Evdeki bavulu açan polisler gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Detaylar tüyler ürpertiyor…

Son dakika haberi: O ülkeyi sarsan vahşet! Evdeki bavulu açan polisler gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Detaylar tüyler ürpertiyor…

’ten gelen son dakika haberinin detayları duyanların kanını donduruyor. İsveç’te yaşayan ve altı aydır kayıp olan 17 yaşındaki Wilma Andersson’u polis ekipleri her yerde arıyordu. Genç kızla ilgili tüm bilgileri ve detayları bir araya toplayan ekipler, yoğun çalışmaların ardından korkunç sonuca ulaştı. Genç kızın eski sevgilisinin evine giden ekipler, dairede bulunan bir bavulun içini açtıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Tüyler ürperten olayda o detay ise dikkat çekti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 19:51 ABONE OL
Son dakika haberi: O ülkeyi sarsan vahşet! Evdeki bavulu açan polisler gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Detaylar tüyler ürpertiyor…

'te 6 aydır kayıp olan 17 yaşındaki Wilma Andersson'a ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Genç kızın 6 aydır kayıp olması üzerinde çalışan ve her yeri didik didik eden polis ekipleri, tüm bilgi ve bulguların ışığında yaptıkları araştırmalarla korkunç sonuca ulaştı. 17 yaşındaki Wilma'nın eski sevgilisinin yaşadığı göçmen dairesine baskın yapan polisler dairedeki bir odada bulunan bavulun içini açtıklarında karşılarına çıkan manzara karşısında şok geçirdi. Tüyler ürperten olayda ise o detay dikkat çekti. İşte detayları kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: POLİSLER BAVULU AÇTIKLARINDA DEHŞETE KAPILDI

İsveç'te 6 aydır kayıp olan ve hiçbir şekilde haber alınamayan Wilma Andersson isimli 17 yaşındaki genç kızla ilgili detayları değerlendiren polisler, eski sevgilisi olan gencin evine gittiğinde odalardan birinde bulunan bir bavuldan şüphelenerek içini açmaya karar verdi...

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Son dakika haberi: O ülkeyi sarsan vahşet! Evdeki bavulu açan polisler gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Detaylar tüyler ürpertiyor…
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