Çinli elçinin sır ölümü

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'in (57) dün sabah Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Herzliya semtindeki rezidansında ölü bulunması dünya gündeminde geniş yer buldu. İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı. İsiral medyası sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlerde büyükelçinin uymusunda doığal nedenlerle öldüğünü yazdı. Çin Dışişleri bakanlığı ise olay netleşmeden bir açıklama yapılmayacağını duyurdu. İsrail Dışişleri de ayrıntılı bilgi vermedi. Polis, büyükelçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Daha önceki görev yeri Ukrayna olan Du Wei, şubat ayında İsrail'e atanmış ve gelir gelmez de 15 gün karantinada kalmıştı.Geçen ay İsrail'in Makor Rishon gazetesine bir söyleşi veren Wei, korona salgını nedeniyle Çin'in 'günah keçisi' seçilmesine isyan etmişti, Yine geçen hafta Cuma günü elçilik sitesinde yayımlanan bir açıklamada "Elçilik ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'i suçlayan absürt yorumlarını kınıyor" denilmişti. 12 Mayıs'ta da Jerusalem Post gazetesine bir makale yazan elçi Wei, Çin'in Kovid-19 ile mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin'in salgına ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde paylaştığını savundu. Büyükelçi yazısında, "Çin'in şeffaf iş birliği ve büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci olabilirdi. Çin gerçeği söylemekten korkmaz. Boş hastane yatakları, kapanan karantina bölgeleri, fabrikalardan çıkan buharlar Çin'in verilerini destekliyor " demişti.