Darbeci Hafter’e ağır darbe

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ağır darbe vurdu. Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, işgal altındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki Hafter milislerine ait hedeflere hava harekatları gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kanunu, BAE'nin temin ettiği ikinci bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiğini kaydetti. Kanunu ayrıca, Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) vurduklarını da duyurdu. Hava üssündeki iki silah deposu da hedef alındı. Libya Ordusu, önceki gün de üsse sevkedilen Rus yapımı Pantsir tipi hava savunma sistemini vurduklarını açıklamıştı. Öte yanan Hafter'e bağlı milisler, yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı Furnac bölgesindeki sivil yerleşim bölgesine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında 5 yaşındaki Bangladeş uyruklu çocuğun da yer aldığı 7 sivil öldü, 17 kişi yaralandı.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketin, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek vermek için Ürdün'de kurduğu Dubai merkezli "Fulcrum Holding" şirketi üzerinden 18 milyon dolar harcayarak satın aldığı 6 helikopter ve 2 botla Libya kıyıları açıklarında seyreden gemilere baskın düzenlemeyi hedeflediği ortaya çıktı. BAE'nin kirli planlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi belgelerle açıkladı.