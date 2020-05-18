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'da 5 büyüklüğünde 

'nın eyaletinde 5 büyüklüğünde meydana geldi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 136 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.5.2020 09:11 ABONE OL
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 136 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
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