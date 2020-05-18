Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Libya ordusu Hafter milislerinin bir hava savunma sistemini daha imha etti

ordusu Hafter milislerinin bir hava savunma sistemini daha imha etti

ordusu hava unsurlarının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden (HSS) üçüncüsünü imha ettikleri bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.5.2020 11:44 ABONE OL
Libya ordusu Hafter milislerinin bir hava savunma sistemini daha imha etti

Libya ordusu hava unsurlarının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden (HSS) üçüncüsünü imha ettikleri bildirildi.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, hava unsurlarının, Sirte kentinin güneyinde Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir tipinde bir hava savunma sistemi ve elektronik sinyal bozucuyu imha ettiklerini belirtti.

Buna göre, orduya bağlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) son 48 saat içinde, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği üçüncü hava savunma sistemini etkisiz hale getirdi.

Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne sevk edilen iki hava savunma sisteminin de orduya bağlı hava unsurları tarafından vurulduğu açıklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Libya ordusu Hafter milislerinin bir hava savunma sistemini daha imha etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA