Mısır ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 645'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 224'e yükselirken, Fas'ta vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 535 yeni vaka tespit edildiğini belirtildi.

Virüs kaynaklı can kabının 645'e, vaka sayısının 12 bin 764'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 440 olduğu aktarıldı.

Ülkede virüsün ilk görüldüğü 14 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısının bugün kaydedildiği vurgulandı.

BAE

BAE Hükümet Sözcüsü Amine ed-Dahak, düzenlediği basın toplantısında, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, son verilerle toplam can kaybının 224'e yükseldiğini ifade etti.

Ülkede 832 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 24 bin 190'a ulaştığını söyleyen Dahak, 9 bin 577 hastanın ise taburcu olduğu bilgisini verdi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 82 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 952'ye yükseldiğini duyurdu.

Elyubi, 98 kişinin daha iyileştiğini, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 758'e çıktığını söyledi.

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 192 kişi hayatını kaybetti.