Son dakika! Devlet Başkanı çok hafife almıştı! Sağlık sistemi çöktü, hastanelerde yer kalmadı...

Koronavirüs salgının en büyük hasar verdiği ülkeler arasında Brezilya da yer alıyor. Brezilya'da her geçen gün tablo daha da karamsar bir hal alıyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 938 yeni vaka görüldü. Hastanelerde yer kalmazken, doluluk yüzde 90'ı geçti.

SAO PAULO VALİSİ: 2 HAFTA İÇERİSİNDE YER KALMAZ

Vaka sayıları hızla artan Brezilya, ABD, Rusya ve Birleşik Krallık'ın arkasından en çok vaka görülen 4'üncü ülke oldu. Sao Paulo Valisi Bruno Covas, "Devlet hastanelerindeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. İki hafta içerisinde yer kalmayabilir" derken, yeni tesisler kurulmaması durumunda sağlık sisteminin çökeceğini belirtti.

BOLSONARO HAFİFE ALMIŞTI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsü hafife almasıyla sık sık dünya basınında gündem olmuştu. Virüsü, 'Küçük bir grip' olarak yorumlayan Jair Bolsonaro, 'evde kalın, sosyal mesafeye uyun' diye çağrı yapan Sağlık Bakanı Mandetta'yı görevden alarak tepki çekmişti. Protestolara aldırış etmeyen Bolsonaro, hayatın normal akışında devam etmesi gerektiğini savunuyordu.

Bolsonaro, önlem alan eyalet valisini protesto eden eylemere maskesiz katılmış, konuşma yapmıştı.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Covid-19'a bağlı ölümlerde ciddi bir artış yaşayan ülkede son 24 saat içerisinde 7.938 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bu verilerle birlikte vaka sayısında ABD, Rusya ve Birleşik Krallık'ın arkasından gelen ülkede ölüm sayısı da 16 bini geçti. Brezilya ölüm sayısı bazında en kötü durumdaki 6'ncı ülke konumuna geldi.

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