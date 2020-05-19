Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AB'den "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay

'den "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay

Avrupa Birliği () üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.5.2020 16:03 ABONE OL
AB'den 100 milyar avroluk ücret destek programına onay

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini açıkladı.

Buna göre,üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk teminat verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar avroluk kaynak toplayacak.

Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak.

Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek.

Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB'den "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA