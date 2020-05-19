Avrupa’da ölümler azalıyor normalleşme hızlanıyor

Kovid-19 salgınında toplamda 2 milyona yakın vakanın görüldüğü ve 150 binden fazla ölümün yaşandığı Avrupa'da en düşük ölümler kaydedilmeye başlandı. Hızla normalleşeme adımları atıp sosyal ve ekonomik hayatı canlandırmaya çalışan Avrupa ülkeleri adeta çifte baharı yaşıyor. Başta salgından en ağır şekilde etkilenen İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika olmak üzere birçok ülkede Mart ayındaki binlerle ifade edilen ölüm sayılarında son günlerde rekor düşüşler dikkat çekiyor. Okullar, restorantlar, işyerleri, AVM'ler birer birer açılırken spor ve sanatsal aktiviteler için de kısıtlamalar hafifliyor. En önemlisi de ülkeler arasındaki sınır geçişlerinin kolaylaştırılması. Özellikle turizm sezonuna doğru büyük bir hazırlık görülüyor. İşte Avrupa'daki ülkelerin son durumu...Son 24 saat içinde 160 ölüm görüldü. Bu rakam 24 Mart'ta kısıtlamaların başladığı günden bu yana en düşük sayı oldu.99 ile 9 Mart'tan beri en düşük günlük ölüm kaydedildi. Ülkedeki ibadethaneler, mağazalar, müzeler, barlar ve kuaförler iki ay sonra açıldı.59 ölüm ile ölümler iki aydır ilk kez 100'ün altına düştü. Madrid ve Barcelona'da dışarıda 10 kişilik gruplar yemek yiyebilecek.131 kişi hayatını kaybederken Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 358 artışla 179 bin 926'ya ulaştı. Okulların açılmasının ardından 70 öğrencide virüs tespit edildi.2 gündür ölümler 50'nin altında. Son iki aydır en düşük ölümler kaydedildi. İlkokullar yeniden açıldı.Portekiz,Yunanistan, Danimarka-ve İrlanda'da birçok yasak daha hafifletildi. Portekiz'de, Başbakan Antonio Costa, dün bir kafeteryada kahve içti.Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran'dan sonra kaldıracak.Hollanda'da okullar ders başı yaptı.