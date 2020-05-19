Brezilya’nın sağlık sistemi çökmek üzere

Dünyada toplam vaka sayısı 4 milyon 869 bini geçerken, toplam ölümler 319 bin 74 oldu. Dünyada iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 892 bini aştı. İşte dünyada son duruma dair kısa bir panaorama..33 gündür ölüm kaydedilmiyor. Ama 'ikinci dalga' ihtimali hala çok yüksek. .Salgını ciddiye almayan Brezilya en fazla vaka bildiren ülkeler sıralamasında İspanya'yı geçerek 4. sıraya yükseldi. Sao Paolu'daki hastaneler çökme noktasına geldi. Vaka sayısı 245 bini geçti.Akraba ziyaretine izin verildi.Son hasta da taburcu edildi.Günlük vaka 5 bini geçti.290 bin 678 vaka ile ABD'nin ardından ikinci sırada.Ölümler 92 bine dayandı.Kayıplar 7 bini aştı.Kıta genelinde ölenlerin sayısı 2 bin 764'e çıktı.Yeni tip koronavirüs salgınının pandemiye dönüşmesinde Çin'in tavrı sorgulanmaya devam ediliyor. Birçok ülke Çin'i yetersiz kalmakla suçluyor. Dün Rusya dahil 100 ülke, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağımsız soruşturma yapılması ve Çin'in izlediği korona virüs politikasına karşı harekete geçilmesi için çağrı yaptı.Çin'in yanı sıra Avrupa için ikinci dalga uyarıları yapan uzmanlar üçüncü dalgadan da bahsetmeye başladı. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, ikinci dalganın "sınırları belirlenmiş bir teknik terim olmadığına" dikkat çekti, "Bu terim vakaların düşmesinin ardından salgının yeniden baş göstermesine işaret ediyor. Dolayısıyla bu üçüncü dalga için de geçerli" dedi.