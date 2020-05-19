Corona virüs tartışmalarına Rusya'da katıldı! Çin'e yöneltilen suçlamalar...

ABD'nin Çin'e yönelik koronavirüs salgını suçlamalarını derinleştirirken, Rusya'dan Pekin yönetimine destek geldi. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko "Rusya, bu tür uydurma soruşturmalara, asılsız suçlamalara elbette karşı. Çin salgından etkilenen ilk ülkeydi. Profesyonelce kısıtlama önlemleri, sıkı izolasyon kuralları ve karantina kuralları uygulayan Çin, diğer ülkelere salgına hazırlanmak ve deneyim kazanmak için bir buçuk ay kazandırdı. Bazıları ise yaklaşan tehdidi ciddiye almadı. Önlemleri zamanında uygulamadı. Başta Çin olmak üzere salgın nedeniyle suçlu aramaya, sorumluluk yüklemeye başladı. Bu tür süreçlerin politikleştirilmesi tehlikeli bu durum ciddi bir endişe yaratıyor" dedi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i koronavirüsü 'kasıtlı' olarak yaymakla suçlamıştı. Trump, "Çin'le ilgili çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Yaptıklarından dolayı mutlu değiliz ve bu gelinen noktadan mutlu değiliz. Virüsün ortaya çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin bunu yapabilirdi ve tüm dünya bu salgından etkilenmezdi" ifadelerini kullanmıştı.

'WASHINGTON DÜŞMANIN PEKİN OLMADIĞINI ANLAMALI'

Trump'ın söz konusu iddialarının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, "Koronavirüs tüm insanlığın ortak düşmanı. Bunu daha önce çok kez dile getirdik. Çin virüsün taşıyıcısı değil, virüsün mağduru. Washington yönetimi düşmanın Pekin değil, virüs olduğunu anlamalı" ifadelerini kullandı.

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