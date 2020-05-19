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Corona virüs tartışmalarına 'da katıldı! 'e yöneltilen suçlamalar...

Coronavirüs salgını nedeniyle 'nin 'e yönelik suçlamaları derinleşirken 'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Çin'e yönelik suçlamaların asılsız olduğunu Çin'in corona virüs salgını ortaya çıktıktan sonra diğer ülkelere salgına hazırlanmak için bir buçuk ay zaman kazandırdığını dile getirdi. Matviyenko, ayrıca ABD'yi yaklaşan tehdidi ciddiye almamakla ve önlemleri zamanında almamakla suçladı

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:49 Son Güncelleme: 19.5.2020 11:51 ABONE OL
Corona virüs tartışmalarına Rusya'da katıldı! Çin'e yöneltilen suçlamalar...

ABD'nin Çin'e yönelik koronavirüs salgını suçlamalarını derinleştirirken, Rusya'dan Pekin yönetimine destek geldi. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko "Rusya, bu tür uydurma soruşturmalara, asılsız suçlamalara elbette karşı. Çin salgından etkilenen ilk ülkeydi. Profesyonelce kısıtlama önlemleri, sıkı izolasyon kuralları ve karantina kuralları uygulayan Çin, diğer ülkelere salgına hazırlanmak ve deneyim kazanmak için bir buçuk ay kazandırdı. Bazıları ise yaklaşan tehdidi ciddiye almadı. Önlemleri zamanında uygulamadı. Başta Çin olmak üzere salgın nedeniyle suçlu aramaya, sorumluluk yüklemeye başladı. Bu tür süreçlerin politikleştirilmesi tehlikeli bu durum ciddi bir endişe yaratıyor" dedi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i koronavirüsü 'kasıtlı' olarak yaymakla suçlamıştı. Trump, "Çin'le ilgili çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Yaptıklarından dolayı mutlu değiliz ve bu gelinen noktadan mutlu değiliz. Virüsün ortaya çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin bunu yapabilirdi ve tüm dünya bu salgından etkilenmezdi" ifadelerini kullanmıştı.

'WASHINGTON DÜŞMANIN PEKİN OLMADIĞINI ANLAMALI'

Trump'ın söz konusu iddialarının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, "Koronavirüs tüm insanlığın ortak düşmanı. Bunu daha önce çok kez dile getirdik. Çin virüsün taşıyıcısı değil, virüsün mağduru. Washington yönetimi düşmanın Pekin değil, virüs olduğunu anlamalı" ifadelerini kullandı.

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Corona virüs tartışmalarına Rusya'da katıldı! Çin'e yöneltilen suçlamalar...
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