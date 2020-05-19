Pekin’den İsrail’e soruşturma heyeti

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin Tel Aviv'deki evinde ölü bulunmasının yankısı sürüyor. Çin, Wei'nin (57) ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek. Heyetin incelemesinin ardından Du'nun cenazesi defnedilmek üzere Çin'e götürülecek. Çin basınında Wei'nin ölümü ile ilgili "sağlık problemleri vardı ancak daha fazla açıklamaya ihtiyaç bulunuyor" yorumları öne çıktı. Wei'nin ölümünün, ABD'nin 'Çin'in İsrail'deki yatırımlarından rahatsızız" açıklamasının ertesine denk gelmesi de tartışılıyor.