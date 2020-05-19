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Başbakanı Mişustin, korona virüsü yenerek görevine döndü

Başbakanı , korona virüs tedavisi sonrası iyileşerek görevine döndü.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.5.2020 15:38 ABONE OL
Rusya Başbakanı Mişustin, korona virüsü yenerek görevine döndü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tedavisi tamamlanan Mişustin, görevine döndü. Kremlin Sarayı'ndan yayınlanan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasını taşıyan 329 sayılı kararname ile vekaleten Başbakanlık görevini yürüten Andrey Belousov görevden alındı. Mişustin, tekrar Başbakanlık görevine getirildi.

Sabah saatlerinde video konferans yoluyla toplantı düzenleyen Mişustin, 30 Nisan'da yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Rusya'da bugüne kadar 299 bin 941 korona virüsü vakası tespit edilirken, 2 bin 837 kişi de hayatını kaybetti. Ülke genelinde iyileşen hasta sayısı ise 76 bin 130 olarak açıklandı.

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Rusya Başbakanı Mişustin, korona virüsü yenerek görevine döndü
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