Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi

Son dakika: 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.5.2020 19:11 Son Güncelleme: 19.5.2020 20:00 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341'e yükseldi.

Çevre Bakanı George Eustice'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341 oldu.

Ülkede son bir günde tespit edilen 2 bin 412 yeni vakayla toplam vaka sayısı 248 bin 818'e çıktı.

İngiltere'deki toplam test sayısı da 89 bin 784 artışla 2 milyon 772 bin 552'ye yükseldi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 89'unun 69 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

İngiltere ve Galler'e ait bugün Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre de bu yıl 21 Mart-8 Mayıs'ta, son 5 yılın aynı zaman dilimi ortalamasına göre 49 bin 575 fazla ölüm gerçekleşti.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA