Brezilya alarm veriyor

Vaka sayısının 262 bin 545'e, can kaybının ise 656 kişi artarak 17 bin 509'a yükseldiği Brezilya'da Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşıyor. Vaka sayısında dördüncü sıraya yükselen Brezilya, salgının yeni merkezi olma yolunda ilerliyor. Ülkedeki hastanelerin yüzde 90'ı doldu. En çok vakanın görüldüğü Sao Paulo'da sağlık sistemi alarm veriyor. Belediye Başkanı Bruno Covas, böyle giderse "sağlık sisteminin çökeceğini" söyledi. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgını ilk başta küçümsemekle suçlanıyor.