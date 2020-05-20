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'da corona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor!

ülkelerinden 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1179 kişi daha yaşamını yitirdi. Brezilya internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.5.2020 09:15 ABONE OL
Brezilya'da corona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor!

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1179 kişi daha yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971'e yükseldi.

ÜLKEDEKİ VAKA SAYISI 17 BİN 408 ARTARAK 271 BİN 628'E ULAŞTI.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

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Brezilya'da corona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor!
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